ثنائي الأهلي يغيب عن مواجهة الهلال السوداني للإيقاف

سيغيب ثنائي الأهلي، خالد عبدالفتاح ومحمد عبدالمنعم، عن مباراة الأهلي القادمة أمام الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا.

وتعرض خالد عبدالفتاح للطرد أمام فلامنجو البرازيلي مباراة الثالث والرابع بكأس العالم للأندية، وكذلك تراكمت البطاقات الصفراء على محمد عبدالمنعم، ولذلك سيغيب الثنائي عن مواجهة الهلال القادمة.

وتنص لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم الخاصة بالبطولة، أنه إذا تم إنذار لاعب أو عضو في الجهاز الفني في مباراتين مختلفتين، فسيتم إيقافه تلقائيًا ولن يكون قادرًا على المشاركة في مباراة فريقه المقبلة بغض النظر عن المنافسة المعنية.