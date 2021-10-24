تعليم الوادي الجديد: جاهزون لانطلاق الفصل الدراسي الثاني

أعلن المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، الانتهاء من جميع التجهيزات والاستعداد لانطلاق الفصل الدراسي الثاني غدا الأحد، في مدارس المحافظة بمراحلها المختلفة.



وأشار، إلى أنه تم عقد سلسلة من اللقاءات مع قيادات التعليم بالمحافظة؛ لمناقشة خطة العمل والوقوف على آخر المستجدات بجميع الإدارات التعليمية؛ للاطمئنان على جاهزية جميع مدارس المحافظة لاستقبال الطلاب مع بداية الفصل الدراسي الثانى، والانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة وتجميل وتزيين المدارس.



وقال، إنه تم تشكيل لجان للمتابعات الميدانية داخل المدارس خلال الفصل الدراسي الثاني، والتأكيد من انضباط سير العملية التعليمية والتزام الجميع بالمهام المكلفين بها، وحال وجود أي مشكلات يجرى تذليلها، بالإضافة إلى ضرورة متابعة الغياب اليومي للطلاب مع توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، وتفعيل الأنشطة التربوية المختلفة واكتشاف الطلاب الموهوبون والعمل على صقل وتنمية مهاراتهم.



وأشارعبدالعزيز، إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات؛ لتحقيق الانضباط، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل مقصر.