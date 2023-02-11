الدفاع المدني السوري: الأمم المتحدة قالت إنها تقف إلى جانب المنكوبين لكن لم نر أثرا لذلك

أعلن منير المصطفى مدير الدفاع المدني السوري، اليوم السبت، التمكن من إنقاذ نحو 2950 شخصا من تحت أنقاض المباني المتضررة من زلزال ضرب سوريا وتركيا الإثنين الماضي.



وأضاف المصطفى، في تصريحات لقناة الجزيرة، أن الدفاع المدني السوري ناشد العالم إرسال معدات خاصة للتمكن من استخراج العالقين، مبديا استغرابه من التقصير والتأخير في إرسال مساعدات إلى مناطق شمال غرب البلاد.



وانتقد الجهود الأممية قائلا "الأمم المتحدة قالت إنها تقف إلى جانب المنكوبين لكن لم نر أثرا لذلك".



وأكد أن فرق الخوذ البيضاء (المسؤولة عن الدفاع المدني في شمال سوريا) وصلت إلى %90 من المباني المتضررة من الزلزال بينما تتحدث الأمم المتحدة عن 5% فقط.



وضرب زلزال بقوة 7.9 درجة الاثنين الماضي تركيا ووصلت ارتداداته إلى مدن شمال سوريا والعراق، وهو ما أدى إلى دمار في عدد من المدن وخلفه آلاف من القتلى والجرحى.