إندونيسيا ترسل أول دفعة مساعدات إنسانية لضحايا زلزال تركيا

أعلنت وزارة الدفاع الإندونيسية، اليوم السبت، أن الحكومة الإندونيسية أرسلت الدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية لضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا يوم الاثنين الماضي.

وقال وزير الدفاع الاندونيسي برابوو سوبيانتو - في مؤتمر صحفي نقلته أوردته وكالة أنباء (انتارا) الإٌندونيسية - إنه "تم إرسال المساعدات الإنسانية والتي تضم 5 أطنان من المساعدات اللوجستية من طعام وأحذية ومعاطف وبطانيات من قاعدة حليم برداناكوسوما الجوية"، لافتا إلى أنه سيتم إرسال المزيد من المساعدات من بينها المساعدات الطبية خلال الفترة المقبلة.

وأكد سوبيانتو أن إندونيسيا سترسل مساعدة مماثلة إلى السوريين المتضررين أيضًا من الكارثة.

وأضاف وزير الدفاع الإندونيسي أنه تم إرسال 65 موظفًا للإسعافات الأولية من وكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية (باسارناس) ووكالة التخفيف من حدة الكوارث الإندونيسية، مضيفا أنه سيتم إرسال الدفعة التالية من المساعدات اللوجستية إلى تركيا بعد وصول موظفي الإغاثة إلى وجهتهم.

ووفقا لوزير الدفاع الإندونيسي، تخطط الحكومة الإندونيسية أيضا لإرسال فريق أكثر اكتمالاً من الأطباء للتعامل مع الأمراض المعدية وأمراض ما بعد الكوارث في كل من تركيا وسوريا.