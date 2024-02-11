قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن الأسعار تشهد ارتفاعًا «خرافيًا» في مصر، موضحة أن المواطن في الشارع يشعر بارتفاع الأسعار بشكل أكبر مما هو عليه في الأرقام الرسمية الصادرة من مؤسسات الدولة بشأن تراجع معدلات التضخم.

وأضافت خلال تقديم برنامجها «كلمة أخيرة» المذاع على قناة «ON E»، مساء السبت، أن التضخم المتزايد يلتهم الزيادات في دخول المواطنين، قائلة:«مهما رفعنا من دخل الناس؛ لن يستطيعوا مواكبة هذا الارتفاع في الأسعار».

وأشارت إلى «أننا ما زلنا في انتظار إجراءات أخرى لضبط سعر الصرف»، مؤكدة أن نفس الإجراءات تم اتخاذها من قبل، بداية منذ عام 2016، مع تخفيض العملة وحزمة اجتماعية وتخفيضات متتالية لسعر العملة.

وتابعت: «كررنا نفس الخطوات ونفس الروشتات مع اتفاق صندوق النقد؛ حزمة اجتماعية، وتخفيض سعر العملة 3 تخفيضات متتالية للعملة، ويحدث بعضها بعض التحسن ثم تتدهور الأمور مرة أخرى!».

وتساءلت «الحديدي»: «لماذا تتكرر نفس الأزمات؟ هل المشكلة في برنامج صندوق النقد؟ هل المشكلة في التنفيذ؟ صحيح أن هناك عوامل خارجية أثرت، لكن هل هي العوامل الخارجية فقط؟».