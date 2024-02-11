ندرة السعودية توقع اتفاقية مع نظيرتها الهندية العسكرية بقيمة تتجاوز مليار ريال

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وقعت شركة "ندرة" السعودية - إحدى شركات مجموعة الناصرية القابضة -، اتفاقية مع نظيرتها الهندية "ميل" والمملوكة لوزارة الدفاع الهندية، تجاوزت قيمتها مليار ريال.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية"واس" اليوم السبت أن "الشراكة تهدف لتعزيز التعاون المشترك بين الجهتين في المملكة، وتطوير فرص تبادل الخبرات للطرفين ".

وتضمنت الاتفاقية عقد إنشاء مصنع بأحدث تقنيات النانو، وتوريد وتوطين الذخائر في المملكة ، وذلك لزيادة حجم ونوعية الاستثمارات بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ووقعت الاتفاقية بحضور محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، ووزير الدولة للدفاع والسياحة الهندي أجاي بهات، وكبير التنفيذيين لمجموعة الناصرية القابضة فيصل بن سعد.

ومثّل الجانبين الرئيس التنفيذي لـ"ندرة" محمد عبدالكريم الحسن، ورئيس مجلس إدارة "ميل" رافي كانت.