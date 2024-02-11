سلطنة عمان تحذر من تداعيات خطيرة حال اجتياح الاحتلال لرفح جنوبي قطاع غزة

حذّرت سلطنة عمان، اليوم الأحد، من تداعيات خطيرة، لنية جيش الاحتلال اجتياح محافظة رفح جنوبي قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية العمانية تزامنًا مع إعلان إسرائيل عن استعدادات لاجتياح رفح التي تعجّ بمئات آلاف النازحين.

وحذّرت الخارجية العمانية، من التداعيات المتفاقمة والخطيرة لاستمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدوانها العشوائي على قطاع غزة وتوجهها الآن نحو اقتحام واستهداف مدينة ‎رفح.

وقالت إن رفح باتت تؤوي مئات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين العزّل النازحين من شمال القطاع جرّاء هذا العدوان الغاشم وسقوط ما يقارب الثلاثين ألف شهيد، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الجرحى والمفقودين، مجددة الرفض القاطع لذلك التوجه الإسرائيلي، وفق وكالة الأناضول.

وناشدت الخارجية العمانية، المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عملية ملموسة‏ لثني إسرائيل عن غطرستها ودفعها لوقف إطلاق النار وفتح معابر إدخال الاحتياجات الإنسانية للسكان والنازحين في كافة أنحاء قطاع ‎غزة.