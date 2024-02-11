وزير الخارجية الإيراني: اعتداءات إسرائيل في المنطقة لن تبقى دون رد

استقبل وزير الخارجية والمغتربين السوريين الدكتور فيصل المقداد، نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق، اليوم الأحد، في العاصمة السورية دمشق.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السورية «سانا»، قال المقداد، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني، إن «الوفد الإيراني مباحثات مطولة ومفصلة مع الرئيس بشار الأسد؛ تناولت جميع التطورات في المنطقة، وخاصة الصمود البطولي لأهلنا في قطاع غزة».

وأشار إلى تطابق وجهات نظر سوريا وإيران في الدعم الذي يجب أن يقدم لأهل فلسطين في قطاع غزة، بوجه الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.

ونوه أن «اعتداءات الكيان الصهيوني المتكررة على الأراضي السورية سببها مقاومة سورية لهذا الكيان ومخططاته منذ إقامته على أرض فلسطين».

وأضاف: «على قوات الاحتلال الأمريكي والتركي الخروج من الأراضي السورية، والجرائم التي ترتكبها هذه القوات جرائم ضد الإنسانية ويجب محاسبتهما عليها».

من جانبه، أدان عبد اللهيان، «الوجود غير الشرعي» للقوات الأمريكية على الأراضي السورية، مُعزيًا الشعب السوري بضحايا العدوان الأمريكي الأخير.

ولفت إلى أنه نقل دعوة رسمية من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إلى نظيره السوري بشار الأسد؛ لزيارة إيران.

وصرح أنه بحث مع «الأسد» آخر التطورات في المنطقة والموضوعات الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن «هناك إرادة لدى قيادتي البلدين؛ لتحقيق تقدم لافت في التعاون بمختلف المجالات؛ الاقتصادية والتجارية والصناعية».

وأكد رفض بلاده «لمخططات الكيان الصهيوني لتهجير الشعب الفلسطيني قسراً من قطاع غزة والضفة الغربية»، مشددًا على أن «اعتداءاته في المنطقة لن تبقى دون رد».