وفاة رجل إثر سقوطه أسفل عربة كرنفال في غربي ألمانيا

توفي رجل، 20 عاما، إثر سقوطه أسفل عربة احتفال متحركة بالقرب من مدينة كوبلنتس بغربي ألمانيا مساء يوم السبت بعد أن أصيب بجروح مميته، وفقا لما قالته الشرطة.

وقالت الشرطة إن الحادث وقع الساعة الخامسة مساء في بلدة زانكت جوارسهاوزن. وتوفي الرجل متأثرا بجراحه في المستشفى.

وتابعت الشرطة أنه لم يكن من الواضح في البداية كيف سقط الرجل تحت العربة.ولا يزال التحقيق جاريا.

وفي حادث منفصل في ولاية هيسن القريبة، سقط رجلان من عربة كرنفال وأصيبا بجروح خطيرة.

وقالت الشرطة في بيان إن الرجلين، 50 و31 عاما، سقطا من العربة أثناء سفرهما من قرية داوبورن إلى قرية كيربرج، على بعد حوالي 3 كيلومترات، بعد ظهر يوم السبت.

ويعتقد أن الرجلين سقطا من الجزء العلوي للعربة من ارتفاع كبير، وجذبا أجزاء منها معهما.

وأصيبت امرأة تبلغ من العمر 56 عاما بجروح طفيفة بسبب الأجزاء المتساقطة من العربة.

وتم نقل الرجلين اللذين أصيبا بجروح خطيرة إلى المستشفى.