 ماليزيا: مقتل امرأة وإصابة 4 بعد سقوط سيارة رباعية الدفع في واد - بوابة الشروق
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ماليزيا: مقتل امرأة وإصابة 4 بعد سقوط سيارة رباعية الدفع في واد

كوالالمبور - د ب أ
نشر في: الأحد 11 فبراير 2024 - 11:15 م | آخر تحديث: الأحد 11 فبراير 2024 - 11:15 م
قتلت امرأة وأصيب أربعة من أصدقائها إثر انزلاق سيارة رباعية الدفع كانوا يستقلونها وسقوطها في واد بطول طريق جالان باتانج كالي بماليزيا مساء اليوم الأحد.

وقال أحمد مخلص مختار مساعد مدير العمليات بإدارة الإطفاء والإنقاذ في مدينة سيلانجور، إنه تم تلقي اتصال استغاثة الساعة السادسة و28 دقيقة مساء وتم إرسال فريق من مركز الإطفاء والإنقاذ في كوالا كوبو بهارو إلى مكان الحادث.

ونقلت صحيفة نيوستريتس تايمز الماليزية عن مخلص مختار قوله في بيان الليلة "لدى وصوله، وجد الفريق أن سيارة رباعية الدفع من طراز تويوتا هيلوكس سقطت في الوادي واستغرقت جهود انتشال ضحية كانت عالقة في المركبة 10 دقائق".

وقد تأكدت وفاة المرأة (58 عاما)، بينما تم نقل الأربعة ضحايا الآخرين إلى مستشفى قريب.

يذكر أنه لم يتم تحديد هوية كل الضحايا.

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