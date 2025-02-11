الجامعة العربية تشارك في افتتاح مدينة الكويت عاصمة للإعلام العربي 2025

يشارك السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال، مع وفد من إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب، نيابة عن أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية،في فعاليات افتتاح مدينة الكويت عاصمة للإعلام العربي 2025.

وتنطلق الفعاليات بعد غد، تحت رعاية الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، وذلك بمشاركة مجموعة من الشخصيات الحكومية الرفيعة والوفود الإعلامية والثقافية العربية.

وبهذه المناسبة، صرح السفير أن هذه الفعالية تندرج في إطار تنفيذ قرار مجلس وزراء الإعلام العرب رقم (536) الصادر عن الدورة (53) بتاريخ 21/6/2023 بالرباط بشأن اختيار مدينة الكويت عاصمة الإعلام العربي لسنة 2025 تجسيدا لتوجهات هذا المجلس التي تهدف لمد جسور التواصل والانفتاح على خصوصيات التجارب الإعلامية الوطنية وتشجيع فضاءات التفاعل الإعلامي والثقافي بين البلدان العربية.

وأكد أن مبادرة إطلاق الاحتفال بعاصمة الإعلام العربي 2025 فرصة لإبراز التنوع الحضاري والفكري للمدن العربية والتعريف بقدراتها وخبراتها وتثمين رصيدها في مجالات العمل الصحفي والإعلامي بمختلف أشكاله المهنية مشيراً إلى أول عاصمة تم اختيارها في هذا الشأن هي مدينة القدس المحتلة، بصفتها عاصمة دائمة للإعلام العربي - بقرار من مجلس وزراء الإعلام- ترسيخا لمكانتها ذات الرمزية الروحية الاستثنائية.

وأضاف السفير خطابي أن اختيار الكويت عاصمة للإعلام العربي يعكس دورها الفعال في المحيط العربي وخاصة ما يتعلق بتدعيم مسيرة التعاون الإعلامي العربي المشترك والمستوى المتطور للإعلام الكويتي وسجله الحافل بالعطاء والابداع والنهوض بالنتاجات الثقافية والمعرفية على امتداد العالم العربي مشيرا إلى أن البرنامج العام الذي أشرفت عليه لجنة عليا بتوجيهات من القيادة السياسية هو برنامج شامل ومتكامل ومتميز يتضمن على مدار سنة سلسلة من الأنشطة والندوات ذات الطابع الإعلامي والثقافي والتراثي والفني باعتبار الكويت عاصمة كذلك للثقافة العربية لعام 2025.