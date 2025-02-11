كشفت الفنانة صابرين، عن جانب من حياتها الشخصية والفنية، متحدثة عن علاقتها بأولادها وأبناء أخيها، وعن تجربتها الأخيرة في مسلسل «إقامة جبرية».

وأعربت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» عن سعادتها الكبيرة بأبناء شقيقها، مؤكدة أنهم عوضوها عن عدم إنجابها بنات، قائلة: «أنا أولادي ثلاثة، ومع يس وصابرين أولاد أخي أصبحوا خمسة».

وتابعت: «حقيقي كلهم وقفوا بجانبي، لكن أنا أول ما لقيت الدلع لقيته مع صابرين بنت أخويا؛ لأن معنديش بنات مكنتش بحس به».

وعبرت عن سعادتها بنجاح مسلسل «إقامة جبرية»، مؤكدة أن العمل ساعدها على التصالح مع نفسها بعد فترة طويلة من الشعور بعدم الاكتراث، متابعة: «مرت فترة كبيرة أوي صابرين مش فارقة معها، والأيام كانت بتمر من غير أي هدف، فجأة حصلت نقطة توقف، وصابرين صالحت وحضنت نفسها».

وكشفت عن رفضها بعض الأدوار رغم أهميتها، قائلة: «قررت أن أقول لا وأرفض أدوارا كثيرة مهمة، في بعض الأوقات كان يتبقى يومان أو ٣ أيام على التصوير، كلمت المخرج واعتذرت؛ لأني حسيت أن الجو ليس مناسبا لي، وأني سأقدم شيئا لن يسعدني، زمان كنت أقول إيه يعني الأهم الدور، ومع مرور الوقت اعترفت ليه كنت بعمل في نفسي كدا!».

وعلى الصعيد الشخصي، كشفت صابرين، أنها قررت أن تقول «لا» في بعض المواقف مثل قرار الانفصال، مضيفة: «في حياتي الشخصية قلت لأ وحدث الانفصال، لكن عندما جاء موضوع الزواج؛ كانت هذه المرة الوحيدة التي قلت فيها نعم».