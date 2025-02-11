ترامب: لا يوجد مكان في العالم بنفس خطورة قطاع غزة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لا يوجد مكان بالعالم بنفس خطورة قطاع غزة.

وأضاف خلال مباحثات مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، أن سكان غزة ليس بديل، وأنه حينما لا يكون هناك بديل لن يرغب شخص واحد في البقاء هناك.

وأوضح أن الوضع في غزة هو عبارة عن رحلة موت، مدعيا أنه يسعى أن يغادر الفلسطينيون إلى أماكن أجمل ويستطيعون العيش بأمان.

وأشار إلى أنهم سوف يضمنون أن يكون هناك سلام في غزة وأن تكون هناك تنمية على أوسع نطاق في المنطقة.

واستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله لدى وصولهما إلى مقر البيت الأبيض.