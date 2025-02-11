كهربا يشارك في خسارة الاتحاد من الأولمبي بالدوري الليبي

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سقط الاتحاد في فخ الهزيمة أمام الأولمبي، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات مسابقة الدوري الليبي، وأُقيم اللقاء في ملعب طرابلس الدولي.

وتعرض الاتحاد للهزيمة أمام الأولمبي بنتيجة (2-0)، في المباراة التي جمعت بينهما لحساب مواجهات الجولة الـ11 من منافسات الدوري الليبي.

وشهد اللقاء مشاركة محمود كهربا بشكل أساسي رفقة الاتحاد أمام الأولمبي، وظل في أرضية الميدان حتى الدقيقة 48 والتي تعرض خلالها للإصابة، ليغادر ملعب المباراة.

ورفع الأولمبي رصيده إلى 24 نقطة تصدر بها جدول ترتيب الدوري الليبي، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 14 نقطة استقر بها في المركز الرابع.