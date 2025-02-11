مياه الفيوم: تنفيذ أكثر من 10 آلاف وصلة مياه شرب للأسر الأولى بالرعاية خلال 2024

أعلن المهندس محمد عبد الجليل النجار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، استمرار جهود الشركة في تنفيذ وصلات مياه منزلية لدعم الأسر غير القادرة والأولى بالرعاية في مختلف أنحاء المحافظة، وفق معايير محددة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأوضح أن عام 2024 شهد تنفيذ 10,771 وصلة مياه منزلية في القرى والمدن، إلى جانب إقامة 10 خطوط مياه شرب بأقطار مختلفة لخدمة المناطق الأكثر احتياجًا في مراكز إطسا وسنورس والفيوم، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، والأندية الروتارية، ومشروع القرض الدوار الممول من منظمة اليونيسيف.

وأكد النجار أهمية الشراكة بين الشركة ومنظمات المجتمع المدني والجهات المانحة في توفير مياه شرب نظيفة وآمنة، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للأسر الأولى بالرعاية. كما شدد على أن تضافر الجهود بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني والعمل وفق رؤية موحدة، يعد ركيزة أساسية لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 في التنمية المستدامة.