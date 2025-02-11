زاهي حواس يكشف تفاصيل تصوير فيديو «مستر بيست»: دفن قطعة ذهبية بـ 10 آلاف دولار

كشف الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق، عن تفاصيل مشاركته في الفيديو الذي صوره اليوتيوبر الأمريكي الشهير، جيمس ستيفن دونالدسون، المعروف باسم «مستر بيست»، داخل أهرامات الجيزة.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» إلى لم يكن يعرف عنه شيئا عندما طلب منه المشاركة في الفيديو مع «مستر بيست»، قائلا: «عندما كلموني وقالوا لي إنني سأصور مع مستر بيست، قلت: إيه مستر بيست ده؟ عمري ما سمعت عنه في حياتي!».

ولفت إلى تولي مدينة الإنتاج الإعلامي جميع الترتيبات بداية من توفير الطائرة الخاصة، فضلا عن منحه التصاريح اللازمة من وزارة الآثار، مشيرا إلى تفاعل الجمهور بشكل كبير مع الفيديو، رغم تصوير هذه المناطق من قبل.

وتابع: «الناس كلها بتقول: لأول مرة نشاهد هذه المناطق رغم أنها صُورت 7 آلاف مرة»، مشيرا إلى اشتراطه لتصوير الفيديو أن يعلن لمتابعيه أن المصريين هم بناة الأهرامات؛ وليس كما يزعم البعض من كائنات فضائية أو خلافه من القصص المتداولة.

وقال: «طلبت منه أن يخاطب متابعيه عددهم 400 مليون شخص، ويخبرهم بحقيقة من بنى الأهرامات، بعد بالأدلة التي سأعرضها عليه؛ فوافق».

وتحدث حواس، عن زيارتهما إلى تمثال أبو الهول، والذي سبق وأن كشف فيها عن وجود 4 أنفاق حُفرت في العصر المتأخر؛ لكن الباحث فيها لم يجد شيئا، متابعا: «دخلت معه داخل النفق وقلت له: أعلن للناس أن تمثال أبو الهول صخرة صماء»، في إشارة إلى الادعاءات حول وجود مدينة مفقودة بالأسفل.

وأشار إلى دفن «مستر بيست» قطعة ذهب قيمتها 10 آلاف دولار داخل النفق، وكتب معها ورقة نصها «صورنا هذه الحلقة لإثبات أن المصريين هم بناة أبو الهول، وأنهم أصل الحضارة المصرية».