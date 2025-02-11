إذاعة جيش الاحتلال: إسرائيل أقامت منطقة أمنية داخل سوريا

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أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن إسرائيل أقامت منطقة أمنية داخل الأراضي السورية، مشيرة إلى أن الوجود الإسرائيلي في سوريا لم يعد مؤقتا ويتم بناء 9 مواقع عسكرية بالمنطقة الأمنية.

وذكرت أن الجيش يخطط للبقاء بسوريا طيلة 2025 وتعمل هناك 3 ألوية مقارنة بكتيبة ونصف قبل 7 أكتوبر، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأكدت الإذاعة أنه لا يوجد في الوقت الراهن تاريخ نهائي لاستمرار الاحتفاظ بالمنطقة الأمنية في سوريا.

وفي وقت سابق، أفادت قناة الحرة الأمريكية بتنفيذ إسرائيل لتوغلات في جنوب سوريا، حرّكتها دوافع أمنية وعسكرية بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وتركزت التوغلات في محافظتي القنيطرة ودرعا، ووصلت قبل أيام، إلى حد إقدام الجيش الإسرائيلي على استقدام تعزيزات متنوعة إلى الداخل السوري، والبدء بإنشاء قواعد عسكرية، حسب صور أقمار اصطناعية نشرتها صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أمس الاثنين.

ورصدت الصور إقامة إسرائيل لقاعدتين اثنتين بالقنيطرة، ترتبطان بشبكة طرق ترابية تقود إلى مرتفعات الجولان.