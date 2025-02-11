النيابة تطلب تحريات العثور على جثتي سيدتين مدفونتين بشقة في الإسكندرية

طلبت نيابة ثانٍ المنتزه في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، تحريات المباحث الجنائية حول ملابسات واقعة العثور على جثتي سيدتين مدفونتين داخل شقة سكنية، يستأجرها محامٍ في الطابق الأرضي من عقار كائن في منطقة المعمورة شرقي المحافظة.

كما طلبت النيابة تفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، وسماع أقوال شهود العيان، واستخراج الجثتين لتشريحهما ومعرفة أسباب الوفاة،

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء حسن عطية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ المنتزه، يفيد بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي بالعثور على جثتي مدفونتين داخل شقة في شارع مدرسة مي زيادة في منطقة المعمورة.

وبانتقال الشرطة، رفقة سياراة الإسعاف إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة وجود جثتين إحداهما ملفوفة ببطانية ومدفونتين في أرضية الشقة التي يستأجرها محامٍ منذ عام، بزعم تحويلها إلى مكتب محاماة، وفقًا لأقوال الجيران للشرطة.

وأظهر الفحص الأولي أن الجثتين تعودان إلى زوجة المحامي بعقد عرفي، وموكلته، وجرى اكتشاف الجريمة إثر دخول فتاة كانت برفقته إلى إحدى الغرف خلسة، إذ فوجئت بالجثتين، فأطلقت صرخات مدوية دفعت الأهالي للتدخل وإبلاغ الشرطة.

تم ضبط المتهم، ونقل الجثتين إلى المشرحة، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.