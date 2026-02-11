محافظ الغربية يوجه بسرعة التعامل مع هبوط أرضي أمام مجلس المدينة في المحلة الكبرى

قاد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، جولة ميدانية موسعة داخل نطاق حي أول وحي ثان بمدينة المحلة الكبرى، جاب خلالها عددًا من الشوارع الرئيسية والفرعية، في مقدمتها شارع البحر وشارع الثورة بمنطقة محلة أبو علي، وذلك في إطار المتابعة الميدانية اليومية التي تحرص عليها محافظة الغربية لإعادة الانضباط إلى الشارع، ورفع مستوى النظافة، والتأكد من إزالة كل الإشغالات والتعديات، ومتابعة المشروعات الجارية على أرض الواقع.

واستهل المحافظ، جولته بتفقد مكتب بريد المحلة؛ للاطمئنان على انتظام سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إذ حرص على الاستماع إلى عدد من المترددين للتأكد من عدم وجود معوقات أو شكاوى، موجهًا بضرورة تيسير الإجراءات وتقديم الخدمة بصورة لائقة تضمن كرامة المواطن وسرعة إنجاز معاملاته.

وخلال مروره بشارع البحر، رصد المحافظ وجود هبوط أرضي أمام مجلس مدينة المحلة الكبرى، موجها بسرعة التعامل الفوري مع الموقع ومعالجة الهبوط بشكل عاجل وفق الأصول الفنية والهندسية، مع مراجعة خطوط المرافق أسفل المنطقة للتأكد من عدم وجود أسباب فنية تؤدي إلى تكرار المشكلة، مشددًا على أن سلامة المواطنين وحركة السير لا تحتمل أي تأخير في مثل هذه الحالات.

كما وجه برفع كفاءة ونظافة محيط تمثال نعمان باشا الأعصر، مؤكدًا أن الرموز التاريخية والوطنية للمحلة الكبرى تمثل جزءًا من هويتها وتاريخها، ويجب الحفاظ عليها وإظهارها بالشكل الحضاري الذي يليق بقيمتها ومكانتها في وجدان أهالي المدينة.

وامتدت الجولة، لتشمل متابعة الأعمال الجارية بمشروع كورنيش المحلة الجديد الممتد بطول 8 كيلومترات بمحاذاة ترعة بحر شبين، حيث تابع المحافظ أعمال رصف طبقة الأسفلت ومعدلات التنفيذ.

وأكد أن المشروع يُعد من أهم مشروعات التطوير العمراني والمروري بالمحلة الكبرى، لما يمثله من متنفس حضاري جديد للأهالي، بجانب دوره في ربط المنطقة الصناعية بالطريق المؤدي إلى المحلة – المنصورة، بما يسهم في تخفيف الكثافات المرورية عن الشوارع الداخلية وتحقيق سيولة مرورية ملموسة.

وشدد المحافظ، على الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة وسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية بأعلى معايير الجودة، مؤكدًا أن "كورنيش المحلة الجديد ليس مجرد طريق، بل شريان تنموي جديد يخدم الصناعة والمواطن في آن واحد ويعكس حجم ما تشهده المدينة من تطوير حقيقي".

وقاد محافظ الغربية، خلال جولته حملة موسعة للنظافة ورفع الإشغالات بشوارع حي أول وحي ثان، شملت إزالة التعديات على الأرصفة ونهر الطريق، ورفع الإشغالات المخالفة التي تعوق حركة المواطنين، موجهًا إنذارات واضحة لأصحاب المحال والمنشآت بضرورة الالتزام بالمساحات المقررة وعدم تجاوزها تحت أي ظرف. وأكد اللواء أشرف الجندي أن "الشارع حق أصيل للمواطن، ولن نسمح بالاعتداء عليه أو استغلاله بالمخالفة للقانون"، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفة يتم رصدها، دون استثناء.

وتابع المحافظ، أعمال النظافة ورفع التراكمات بنفسه، مؤكدًا أن الحملات لن تكون مؤقتة، بل ستستمر بصورة يومية ومكثفة لضمان استدامة الانضباط، وأن التواجد الميداني المستمر هو السبيل الحقيقي لضبط الأداء ومحاسبة المقصرين أولًا بأول.

وفي لفتة إنسانية لاقت ترحيبًا واسعًا من الأهالي، توقف اللواء أشرف الجندي أكثر من مرة لالتقاط الصور التذكارية مع المواطنين، وحرص على تهنئتهم بقرب حلول شهر رمضان المبارك، متمنيًا أن يعيده الله على مصر وأهلها بالخير واليمن والبركات.

كما استمع إلى عدد من الشكاوى والمطالب، ووجه بسرعة فحصها ودراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها. وأعرب المواطنون عن تقديرهم للجولات الميدانية المتكررة، مؤكدين أن تواجد المحافظ بينهم في الشارع يمنحهم شعورًا بالاهتمام والمتابعة الجادة.

وأكد محافظ الغربية، في ختام جولته، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطة شاملة لإعادة الانضباط وتحسين مستوى الخدمات بمدينة المحلة الكبرى، وأن رضا المواطن هو المعيار الحقيقي لنجاح أي مسئول، مشددًا على أن التعاون بين المواطنين والأجهزة التنفيذية يمثل الركيزة الأساسية للحفاظ على ما يتم تحقيقه من تطوير، وأن الحملات اليومية للنظافة ورفع الإشغالات ستتواصل بقوة في جميع الشوارع والمناطق دون تهاون؛ حفاظًا على المظهر الحضاري للمدينة وصونًا لحق المواطن في شارع منظم وآمن يليق بتاريخ المحلة ومكانتها.