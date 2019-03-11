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تراجع أسهم بوينج في السوق الأمريكي بعد تحطم الطائرة الإثيوبية

د ب أ
نشر فى : الإثنين 11 مارس 2019 - 5:33 م | آخر تحديث : الإثنين 11 مارس 2019 - 5:33 م

انخفضت أسهم شركة بوينج لصناعة الطائرات في السوق الأمريكي بحوالي 11 بالمئة مع بدء تعاملات اليوم الاثنين، وذلك في أعقاب تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية أمس الأحد.

وأسفر تراجع أسهم الشركة الأمريكية عن انخفاض مؤشر داو جونز الصناعي إلى المنطقة السلبية.

وأوقفت إثيوبيا والصين وإندونيسيا طائراتها من طراز بوينج 737 ماكس 8 على خلفية الكارثة التي أودت بحياة 157 شخصا.

وانخفضت أسهم شركة طيران ساوث ويست إيرلاينز الأمريكية مع بداية التعاملات، مثل شركات أخرى في قطاع الطيران، فيما حققت شركة طيران دلتا نتائج إيجابية، حيث تعتمد بشكل أكبر على طائرات إيرباص.


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