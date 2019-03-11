إجماع أحزاب الأغلبية في موريتانيا على دعم وزير الدفاع في انتخابات الرئاسة

أجمعت أحزاب الأغلبية في موريتانيا على دعم المرشح محمد ولد الشيخ محمد أحمد ولد الغزواني وزير الدفاع ، في انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في حزيران/يونيو القادم.

جاء ذلك في بيان أصدرته اليوم الاثنين لجنة تسيير حزب الاتحاد من أجل الجمهورية آثر اجتماع عقده رئيسها سيدنا عالي ولد محمد خونا مع رؤساء أحزاب الأغلبية الحاكمة.

وأجمع الحضور على "دعمهم ومساندتهم لخيار جميع مناضليهم الذين أثبتت الوقائع أنهم غالبية عظمى من الشعب الموريتاني، كما اتفقوا على العمل صفا واحدا ليكون المرشح الأخ محمد ولد الشيخ محمد أحمد ولد الغزواني هو رئيس موريتانيا المقبل، استمرارا لمسيرة التنمية والبناء التي وطدها رئيس الجمهورية الأخ محمد ولد عبد العزيز".

وثمن رؤساء أحزاب الأغلبية دعوة رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، معربين عن أملهم في أن تظل سنة التشاور هي الإطار الذي يشكل مرجعية التفاعل بين طيف الأغلبية الرئاسية، لنضمن دوام حصول النتائج الإيجابية في كل حدث مهم كهذا.

وكان حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا قد أعرب عن دعمه لترشيح ولد الغزواني الذي حظي كذلك بدعم قوي من الرئيس الموريتاني المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز.