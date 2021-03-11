الرئيس البرازيلي السابق يعلن انفتاحه على محادثات بشأن الإطاحة بالرئيس الحالي

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قال الرئيس البرازيلي السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا خلال مؤتمر صحفي في ساو برناردو دو كامبو، إذا أراد رئيس مجلس النواب السابق رودريجو مايا "اتخاذ خطوة للأمام والتحدث عن كيفية الإطاحة بالرئيس الحالي جاير بولسونارو، سأكون أكثر سعادة"، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وذكر لولا أن مايا كان ينبغي عليه أن يقبل طلبات اتهام الرئيس بولسونارو بالتقصير وبدء اجراءات لعزله عندما سنحت له الفرصة.

وأضاف أنه يريد التحدث إلى المؤسسات السياسية ورجال الأعمال وأعضاء مجلس النواب عن جبهة مؤيدة للديمقراطية واللقاحات وتقديم المساعدات في ظل جائحة كوفيد- 19.

وانتقد لولا الأسواق وقال إنه إذا عاد حزب العمال إلى السلطة فإنه سيغير بعض الإجراءات التي اتخذتها شركة النفط البرازيلية (بتروبراس).

وتابع لولا: "كل من يشتري أشياء من بتروبراس معرض للخطر، سنغير الكثير من الأشياء".

واستطرد الرئيس السابق لولا دا سيلفا قائلا: "ليس لدى ذهني وقت للتفكير في الترشح".

وأضاف: "عندما يحين وقت مناقشة عام 2022، سيكون من دواعي سرورنا الشديد أن نعلن ذلك للشعب البرازيلي ".

وصدر حكم بالسجن بحق لولا دا سيلفا، السياسي اليساري الشهير الذي كان رئيسا للبلاد من 2003 إلى 2011، في 2018 من قبل القاضي سيرجيو مورو، الذي يشغل حاليا منصب وزير العدل، بتهمة الفساد وغسل أموال.

ونتيجة لذلك ، لم يتمكن من المشاركة في الانتخابات الرئاسية على الرغم من تقدمه في استطلاعات الرأي ، مما مهد الطريق أمام اليميني الشعبوي جاير بولسونارو لدخول القصر الرئاسي.

وتم إطلاق سراح الرئيس الأسبق من السجن في 2019، بعدما قضى فيه 580 يوما.

كانت المحكمة العليا في البرازيل أعلنت أمس الأول الإثنين، إسقاط إدانة الرئيس الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بالتهم التي نسبت إليه.