دولتان أوروبيتان تعلقان استخدام لقاح أسترازينيكا بسبب تقارير عن جلطات فتاكة

قررت دولتان أوروبيتان تعليق استخدام لقاح شركة "أسترازينيكا" البريطانية-السويدية ضد فيروس كورونا كإجراء احترازي يأتي بعد ورود تقارير عن ظهور جلطات في دم عدد من الذين خضعوا للتطعيم.

وأكدت هيئة السلطة الصحية في الدنمارك اليوم الخميس تعليق استخدام اللقاح الذي طورته "أسترازينيكا" بالتعاون مع جامعة أكسفورد لمدة أسبوعين بعد وفاة شخص تلقى جرعة منه وظهرت لديه لاحقا جلطة دموية، وفقا لوكالة رويترز.

وذكر رئيس الهيئة، سورين بروستوم، أنه يتعين عليها ووكالة الأدوية الدنماركية الاستجابة إلى تقارير عن مضاعفات خطيرة محتملة للقاح تأتي من الدنمارك ودول أوروبية أخرى.

بدوره، كتب وزير الصحة الدنماركي، ماجنوس هيونيك، على حسابه في موقع التدوينات القصيرة "تويتر" بأن الخبراء يحققون الآن فيما إذا كانت هناك أي صلة بين تلك الجلطات واللقاح.

في غضون ذلك، أعلن غير بوكهولم، مدير الوقاية من الأمراض المعدية والسيطرة عليها في المعهد النرويجي للصحة العامة، أثناء مؤتمر صحفي أن بلاده تتخذ إجراء احترازيا مماثلا.

ويأتي ذلك بعد أربعة أيام فقط من تعليق النمسا استخدام لقاح "أسترازينيكا" عقب وفاة امرأة تلقت جرعة منه إثر إصابتها بجلطة دموية.

بدورها، أعلنت إسبانيا اليوم أنها لم ترصد ظهور أي جلطات في دم الذين خضعوا للتطعيم بلقاح "أسترازينيكا" وتستمر في متابعة الموضوع.

ويعد لقاح "أسترازينيكا" اليوم أكثر لقاح شعبية على مستوى العالم من حيث عدد الدول التي توافق على استخدامه.