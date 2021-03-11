البرازيل تسجل قفزة قياسية وحادة للوفيات بكورونا

سجلت البرازيل، اليوم الأربعاء، قفزة حادة وغير مسبوقة للوفيات الجديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لعدوى "كوفيد-19"، حيث تجاوز هذا المؤشر 2200 حالة.

وأفادت الوزارة، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 79876، ليصل العدد الإجمالي إلى 11202305 حالات.

ويمثل هذا العدد ارتفاعا ملموسا لمؤشر الإصابات الجديدة الذي بلغ يوم 7 مارس 69609 حالات، وفي 8 مارس 32321، وفي 9 مارس 70764حالة، وفقا لموقع روسيا اليوم الإخباري.

كما ذكرت الوزارة أنها رصدت 2286 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 270656 شخصا، بنسبة فتك 2.4%.

ويمثل هذا الارتفاع حصيلة غير مسبوقة للوفيات الجديدة بفيروس كورونا في البرازيل، التي سبق أن سجلت يوم 7 مارس 1555 حالة، وفي 8 مارس 987، وفي 9 مارس 1972، ما كان يعتبر عددا قياسيا سابقا.

وأضافت وزارة الصحة البرازيلية أن عدد حالات الشفاء وصل إلى نقطة 9913739.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

ومع ذلك أكدت السلطات الصحية أن الإحصائية الرسمية قد تختلف بدرجة ملموسة عن الأعداد الحقيقية لأن الفحوص لم تشمل كل المصابين.