‏بوتين: السماح للمتطوعين الراغبين في القتال بالذهاب إلى أوكرانيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين‏، صباح اليوم الجمعة، أنه سيتم السماح للمتطوعين الراغبين في القتال بالذهاب إلى أوكرانيا.

وقال ‏بوتين، حسبما أوردته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، صباح اليوم الجمعة، إنه يدعم اقتراح وزير الدفاع الروسي بنقل أسلحة إلى الانفصاليين في إقليم دونباس.

وأفادت وكالة رويترز للأنباء، صباح اليوم الجمعة، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجتمع بمجلس الأمن القومي في روسيا.

وتشن روسيا حربًا على أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي، في عملية تقول موسكو إنها تستهدف مواجهة ما تسميها تهديدات تتعرض لها من مساعي كييف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.