وزير الزراعة: التعاقد مع شركة برازيلية لتزويد مصر بأصناف متميزة من الطماطم والجزر والباذنجان

قال الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم التعاقد مع شركة برازيلية لتزويد مصر بأصناف متميزة من الطماطم والجزر والباذنجان.

وأضاف السيد القصير، خلال لقائه مع الإعلامي خالد ميري ببرنامج «كلمة السر» المذاع على قناة صدى البلد، لا بد أن تكون هناك أصناف تتأقلم مع البيئة في ظل التغيرات المناخية.

وأشار إلى أنه لم يكن هناك مشكلة في الأسمدة منذ بداية الموسم الشتوي الحالي، موضحا أن منظومة الأسمدة تحتاج رقابة ومتابعة شديدة.

واختتم الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه عندما تستقر الأسعار مع الظروف العالمية سيكون هناك حلول أخرى لمنظومة الأسمدة .



