المجلس الأوروبي: نعمل على التحرر من التبعية لروسيا فيما يتعلق بالنفط

قال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، إن‏ الاتحاد الأوروبي أظهر قوته ووحدته لتقرير عقوبات غير مسبوقة ضد روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا.

وأضاف ميشيل، في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي يستمع إلى لأوكرانيين بشأن رغبتهم في الانضمام إلى الأسرة الأوروبية، مؤكدًا أن الاتحاد يدعم خيارهم.

وذكر أن الاتحاد ناقش منح دفعة قوية للمشروع الأوروبي فيما يتعلق بالطاقة، متابعًا: «نريد أن تعامل مع سعر النفط، ونعمل على التحرر من التبعية لروسيا في هذا الأمر».

وأكد رئيس المجلس الأوروبي، أن الاتحاد يعمل على وضع استراتيجية عملية تتمثل في تحديد مجالات الاستثمار الضرورية وتحدد كيفية نشر صناعة أوروبية.