ماكرون يعد بمساعدة أوروبا في إعادة إعمار أوكرانيا

تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمساعدة الاتحاد الأوروبي في عملية إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب الحالية.



وقال ماكرون اليوم الجمعة بعد قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي في فرساي بفرنسا: "سنكون هناك لإعادة بناء ما دمره الهجوم الروسي الوحشي وغير المبرر".



وأضاف ماكرون أن المساعدات ستقدم للأوكرانيين حتى يطوروا أنفسهم وينهضوا من جديد.



وقال ماكرون : "ندعم أوكرانيا اليوم وسندعمها طالما استمرت الحرب".



وأكد ماكرون على أن دعم أوكرانيا يعد أحد الطرق الثلاث التي يتدخل بها المجتمع الدولي لصد الاعتداء الحالي عليها إلى جانب الجهود الدبلوماسية والعقوبات المفروضة على روسيا.