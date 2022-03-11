بريطانيا تفرض عقوبات على 386 نائبا في الدوما أيدوا استقلال جمهوريتي دونباس

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الجمعة، أن لندن فرضت عقوبات على 386 نائبا في مجلس الدوما الروسي، صوتوا لصالح الاعتراف باستقلال جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الشعبيتين.

ونقلا عن موقع «سبوتنيك»، جاء في بيان الوزارة: «فرضت وزيرة الخارجية ليز تراس، اليوم، عقوبات على 386 عضوا في مجلس الدوما، مجلس النواب الروسي، لدعمهم للمنطقتين الأوكرانيتين المعلنتين ذاتيا، لوهانسك ودونيتسك».

وتشمل العقوبات، بحسب البيان، تجميد الأصول في المملكة المتحدة وفرض حظر على دخول البلاد.

هذا وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 فبراير إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك رسميا، دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.

وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

إلى ذلك، تبنت الدول الغربية، ومن بينها بريطانيا، على مدار الأيام الماضية، حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو، لوقف العملية العسكرية في أوكرانيا.