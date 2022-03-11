أردوغان: الوضع في أوكرانيا كشف عن فشل مجلس الأمن

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الوضع في أوكرانيا كشف عن مشاكل كبيرة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وعن فشله، مشيرًا إلى أن منتدى أنطاليا الدبلوماسي حقق أهدافه.

وقال أردوغان، في كلمة ألقاها في افتتاح المنتدى، إن «جمع روسيا وأوكرانيا في أول لقاء رفيع المستوى بأنطاليا يظهر أن منتدى أنطاليا الدبلوماسي بدأ تحقيق أهدافه»، مضيفًا: «نتمنى أن يسود الهدوء وضبط النفس وإسكات صوت الأسلحة في أقرب وقت».

وانتقد نظام الأمم المتحدة، الذي يقرر فيه الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن الدولي مصير 193 دولة عضو في المنظمة، ووصفه بأنه «غير عادل»، وذلك حسبما نشره موقع «سبوتنيك»، مساء اليوم الجمعة.

وتشن روسيا حربًا على أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي، في عملية تقول موسكو إنها تستهدف مواجهة ما تسميها تهديدات تتعرض لها من مساعي كييف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.