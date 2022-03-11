نبيل فهمي: أحداث الجزائر ولدت قناعة لدى أمريكا بأن التيار السياسي الإسلامي قوي وينمو

قال السفير نبيل فهمي وزير الخارجية السابق، إنّ أحداث الجزائر في الثمانينات ولدت قناعة لدى الولايات المتحدة بأن التيار السياسي الإسلامي قوي وينمو.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر عبر شاشة "mbc مصر"، أن أحداث 11 سبتمبر أظهرت للولايات المتحدة أن بإمكانها القضاء على بعض القيادات لكن لا يمكنها القضاء على الفكر.

وأشار إلى أن بعض الدول الغربية وتركيا بدأت تنظر إلى الأمر بأن هناك تيارًا متطرفًا وآخر غير متطرف، لافتة إلى أن سفيرة الولايات المتحدة لدى مصر سابقًا آن بارتسون كانت مقتنعة بأن التيار الإسلامي سيغلب على النظم السياسية في العالم العربي.

وتابع: "ليس لديّ معلومات دقيقة أنهم من كانوا وراء (هذا التيار) لكن من المؤكد أنهم تحركوا بإيجابية وبشكل مبالغ فيه في تأييدهم".

وصدرت مؤخرًا، مذكرات السفير نبيل فهمي بعنوان "في قلب الأحداث"، عن دار الشروق، وهي من تحرير الكاتب الصحفي أشرف البربري مدير تحرير جريدة "الشروق".