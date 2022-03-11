سفير أوكراينا لدى ألمانيا: حل الصراع ليس ممكنا سوى عبر محادثات مباشرة بين بوتين وزيلينسكي

قال السفير الأوكراني لدى ألمانيا أندريه ميلنيك إن هناك حاجة إلى محادثات مباشرة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بعدما فشل وزيرا خارجية الدولتين في تحقيق تقدم.

ونقلت القناة الألمانية الأولى "إيه آر دي" عن ميلنيك قوله: "نعتقد أن التوصل لحل أمر غير ممكن إلا عبر أعلى مستوى، بين الرئيسين".

وقال عن اجتماع وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا في تركيا في وقت سابق اليوم الخميس: "كان أمرا محبطا للغاية"، وأضاف أنه "حزين للغاية لأننا نفقد هذا الوقت الثمين، في حين يموت عدد كبير للغاية من المدنين ليلا ونهارا".

ورفض السفير تلميحات بأن كييف تخلت عن هدفها في الانضمام لحلف شمال الأطلسي (ناتو). وأضاف: "ما زال الهدف نصب أعيننا، لكننا بالطبع مستعدون للحديث عن قضايا أخرى أيضا خلال المحادثات رفيعة المستوى مع روسيا". وأوضح ميلنيك أن الانضمام للاتحاد الأوروبي قضية رئيسية بالنسبة لأوكرانيا.