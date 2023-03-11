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يدرس البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك اقحام البنيني سامسون أكينيولا مهاجم الفريق ضمن القائمة التي يختارها السبت استعدادا لمواجهة إنبي في الدوري.

ويتقابل الزمالك مع إنبي مساء الأحد ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الممتاز على ملعب استاد القاهرة.

وجاءت عودة أكينيولا لحسابات الجهاز الفني بعدما كان قد ابتعد عن دائرة اختيارات فيريرا لعدم قناعة المدير الفني البرتغالي بقدراته، لكن غياب ناصر منسي للايقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء جاء ليعيد اللاعب مرة أخرى إلى خيارات الجهاز الفني.

ولا يملك الزمالك حاليا في غياب منسي سوى التونسي سيف الدين الجزيري في مركز رأس الحربة بينما يظل المهاجم الشاب يوسف حسن خارج الحسابات أيضا منذ انتهاء بطولة امم أفريقيا تحت ٢٠ عاما