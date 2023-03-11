روسيا: وصول طائرتين محملتين بالمساعدات الإنسانية لمتضرري زلزال سوريا

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، وصول طائرتين مُحملتين بالمساعدات الإنسانية لمتضرري الزلزال الذي ضرب سوريا منذ أكثر من شهر أرسلتهما وزارة الدفاع الروسية، وهبطت إحداهما في قاعدة حميميم.



وقال نائب رئيس المركز، أوليج جورينوف -في تصريح نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم السبت- إن طائرتين مُحملتين بمساعدات إنسانية قد وصلتا إلى سوريا وهبطت إحداهما في قاعدة حميميم الجوية خلال اليوم الماضي.



وكانت مفوضية شؤون اللاجئين الأممية قد أكدت أنها ستكثف نشاطها في سوريا لدعم استجابة الدولة السورية لمواجهة آثار الزلزال وما خلفه من أضرار بشرية ومادية.