 إصابات إثر تصادم بين عشرات السيارات على أحد الطرق السريعة في المجر - بوابة الشروق
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إصابات إثر تصادم بين عشرات السيارات على أحد الطرق السريعة في المجر

بودابست - أ ش أ
نشر في: السبت 11 مارس 2023 - 10:49 م | آخر تحديث: السبت 11 مارس 2023 - 10:49 م

اصطدمت عشرات السيارات عند أحد الطرق السريعة غربي العاصمة المجرية بودابست؛ ما أدى إلى وقوع العديد من الإصابات، لم يجر إحصاؤهم حتى اللحظة.

وذكرت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية اليوم أن الحادث تسبب أيضاً في اشتعال النيران في عدد من المركبات، بينما قالت الشرطة المجرية إن التصادم شمل 5 مقطورات و37 مركبة أخرى، ووقع على الطريق السريع "M1" على بعد حوالي 25 كيلومتراً غربي بودابست.

وأوضحت الشرطة المجرية -أيضاً- أن الحادث تسبب في اندلاع حريق في 19 مركبة وأسفر عن 36 إصابة، من بينها حالة خطيرة "مهددة للحياة".

وقالت المديرية الوطنية للحماية من الكوارث في المجر -في بيان- إن الحرائق قد أخمدت، وإن 4 مروحيات إنقاذ، بالإضافة إلى فرق الإطفاء والإنقاذ من العديد من المدن المجاورة، قد وصلت إلى مكان الحادث لعلاج الجرحى.

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