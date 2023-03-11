رئيس ألبانيا يؤكد أهمية منتدى باكو في تناول القضايا الهامة بالعالم

أكد بايرام بيغاي رئيس ألبانيا، أهمية منتدي باكو الدولي الذي يتناول القضايا الهامة والتحديات التي تواجه العالم من بينها حقوق الإنسان والديمقراطية والصحة والهجمات السيبرانية، مشيرا إلى تعرض بلاده لهذا من النوع من الهجمات ونجحنا في التصدي له.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها مساء اليوم في الجلسه الختامية لمنتدي باكو الدولي تحت عنوان التحديات والآمال الذي عقد في الفترة بين 9 إلى 11 مارس.

كما أكد رئيس ألبانيا على قوة علاقات بلاده مع أذربيجان خاصة التعاون في مجال الطاقة، مشيرا إلى أنه أكد خلال مباحثاته مع الرئيس الأذري الهام علييف على أهمية تعزيز التعاون في هذا المجال خاصة أن أذربيجان تسهم في استيفاء بمتطلباتنا والدول الأوروبية وكذلك التعاون معها لمكافحة تغيير المناخ.

وأفاد بأن بلاده تولي اهتماما بتحقيق التنمية المستدامة، معربا عن أمله فى تحقيق السلام بين صربيا وكوسوفا.

وأوضح أن ألبانيا تدعم السلام والرفاهية في المنطقة وتؤمن بأهمية التوسع في عضوية الاتحاد الأوروبي، مشددا على ضرورة العمل على مواجهة التحديات في مجال الصحة، خاصة فيما يتعلق بوباء كوفيد - 19 في ضوء المسئولية التي تقع علي عاتق المجتمع الدولي للتصدي لهذا الوباء.

ومن جانبها، أكدت فيرا فايك فريبيرجا رئيسة لاتفيا السابقة والرئيس المشارك لمركز نظامي كنجافي الدولي على نجاح منتدي باكو الدولي على مدار العشر السنوات في احتلال مكانة مميزة في العالم والمشاركة الكبيرة للشخصيات الهامة التي طرحت أفكارا قيمة في منتدي هذا العام، مشيدة بمركز نظامي كنجافي الدولي في اختيار الموضوعات التي تمت مناقشتها في النسخة العاشرة للمنتدى.