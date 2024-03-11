القيادة المركزية الأمريكية تنفذ عملية جديدة لإنزال جوي للمساعدات الإنسانية على غزة

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الاثنين، عن تنفيذ عملية جديدة لإنزال جوي للمساعدات الإنسانية في شمال غزة اليوم لتقديم الإغاثة للمدنيين المتضررين من الصراع الدائر.



وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان عبر منصة إكس، "تنفيذ عملية إنزال جوي للمساعدات الإنسانية في شمال غزة في يوم 11 مارس الجاري، الساعة 2:17 ظهرًا (بتوقيت غزة) لتقديم الإغاثة الأساسية للمدنيين المتضررين من الصراع الدائر".



وأوضحت "أسقطت طائرات أمريكية من طراز (سي 130) أكثر من 27600 وجبة طعام أمريكية و25900 زجاجة مياه على شمال غزة، وهي منطقة في أمس الحاجة إليها، مما يسمح للمدنيين بالوصول إلى المساعدات الحيوية".



وتابعت: "تساهم عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية التي تقوم بها وزارة الدفاع في الجهود المستمرة التي تبذلها الولايات المتحدة وحكومات الدول الشريكة للتخفيف من المعاناة الإنسانية. تعد عمليات الإنزال الجوي هذه جزءاً من جهد متواصل، كما يتواصل التخطيط لمتابعة عمليات الإنزال الجوي لمواد الاغاثة".