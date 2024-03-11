 أحمد العوضى: حق عرب مسلسل شعبي وأحداثه في منطقة الجمالية - بوابة الشروق
الإثنين 11 مارس 2024 3:38 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

أحمد العوضى: حق عرب مسلسل شعبي وأحداثه في منطقة الجمالية

أحمد العوضي
أحمد العوضي
مصطفى الجداوي
نشر في: الإثنين 11 مارس 2024 - 3:20 ص | آخر تحديث: الإثنين 11 مارس 2024 - 3:22 ص

قدم الفنان أحمد العوضي، الشكر للشركة المتحدة على المحتوى الدرامي المتنوع الذي تقدمه للشعب المصري في الموسم الحالي.

وكشف العوضي خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "في المساء مع قصواء" تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة سي بي سي، عن تفاصيل بطولته لمسلسل "حق عرب" موضحا أنه مسلسل قوي ونعد أن يحقق مشاهدات مرتفعة جداً ويجذب المشاهد من أول مشهد.

وأوضح أن مسلسل حق عرب شعبي وسينال إعجاب الجمهور، وأحداثه قائمة في منطقة الجمالية، مقدما الشكر للشركة المتحدة لتقديم كافة أنواع البرامج والمسلسلات الدرامية على أعلى مستوى.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك