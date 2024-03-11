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تقام الليلة فعاليات حفل توزيع جوائز أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة "الأوسكار" لعام 2024، على مسرح "دولبي" في لوس أنجلوس، ويقدمه للمرة الرابعة المقدم التلفزيوني والممثل الكوميدي الأمريكي جيمي كيميل.

وفازت دافين جوي راندولف بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها بفيلم «الباقون - The Holdovers».

وتنافس على الجائزة كلا من إيميلي بلانت عن دورها بفيلم «أوبنهايمر - Oppenheimer»، وجودي فوستر عن دورها بفيلم «نياد - Nyad»، ودانييل بروكس عن دورها بفيلم «اللون الأرجواني - The Color Purple»، وأمريكا فيريرا عن دورها بفيلم «باربي - Barbie».