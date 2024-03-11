السفن الروسية تشارك في مناورات بحرية مع إيران والصين في خليج عمان

وصل طراد الصواريخ الموجهة الروسية "فارياج" إلى ميناء تشابهار الإيراني للمشاركة في مناورات مشتركة مع إيران والصين في خليج عمان، حسبما أعلنت وزارة الدفاع في موسكو اليوم الاثنين، وفقا لوكالة إنترفاكس للأنباء.

وقالت الوزارة إن ثلاث مروحيات إيرانية ستنضم إلى "فارياج" وسفن أخرى من الأسطول الروسي في المحيط الهادئ للمشاركة في المناورات البحرية "رابطة الأمن البحري - 2024" التي تهدف إلى تأمين النشاط الاقتصادي على الطرق البحرية.

ويعد مضيق هرمز الذي يربط خليج عمان بالخليج الفارسي طريقا رئيسيا لتجارة النفط الدولية.

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء أن أهداف المناورات هي مكافحة القرصنة والإرهاب البحري في المنطقة، والتدابير الإنسانية، وتبادل المعلومات حول الإنقاذ البحري وتبادل الخبرات العملياتية والتعبوية.

وتهدف روسيا أيضا إلى إثبات من خلال المشاركة في المناورات العسكرية أنها لا تزال قوة عالمية، رغم مرور أكثر من عامين على بدء الحرب في أوكرانيا.

وأعلنت وزارة الدفاع الوطني الصينية في وقت سابق اليوم الاثنين، أن القوات البحرية الصينية والإيرانية والروسية ستجري مناورات بحرية مشتركة في خليج عمان في الفترة من 11 إلى 15 مارس الجاري.

وجاء ذلك في بيان للوزارة نشرته في موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين.

وذكرت الوزارة أن التدريبات، التي أطلق عليها اسم "رابطة الأمن -2024"، تهدف إلى تعزيز التعاون البحري وحماية السلام والاستقرار الإقليميين.

وأرسلت بحرية جيش التحرير الشعبي الصيني ثلاث سفن للمشاركة في التدريبات، بما في ذلك مدمرة الصواريخ الموجهة أورومتشي، وفرقاطة الصواريخ الموجهة ليني، وسفينة الإمداد الشاملة دونجبينجهو.

يشار إلى أن الدول الثلاث بدأت تدريبات مشتركة في ديسمبر 2019، للتعامل مع "تهديدات غير محددة في المنطقة".

وأجرت الدول الثلاث تدريبات "حزام الأمن البحري 2023، في شهر مارس العام الماضي.