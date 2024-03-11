الهند تختبر صاروخا قادرا على حمل رؤوس حربية نووية متعددة

أجرت الهند اليوم الاثنين، تجربة ناجحة على صاروخ قادر على حمل رؤوس حربية نووية متعددة.



وقام رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بتهنئة العلماء بهيئة الأبحاث والتطوير الدفاعي الهندية، بمناسبة أول اختبار إطلاق لصاروخ أجني - 5، الذي جرى تطويره محليا ويستخدم تكنولوجيا مركبة إعادة دخول الصاروخ بنقطة الهدف المحددة سلفا(إم أر آي في).



وتضمن هذه التكنولوجيا نشر عدة رؤوس حربية في مواقع مختلفة بواسطة صاروخ واحد، حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الآخبارية الهندية .وهناك عدد قليل من الدول - الولايات المتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا التي تملك هذه القدرة التكنولوجية.



وتقول الهند، التي تعد أكبر ديمقراطية في العالم، إن برامج الصواريخ الذي تقوم بتطويره منذ أكثر من ثلاثة عقود من الزمان هو لأغراض دفاعية فقط.



والصاروخ أجني (وهو يعني بالهندية النار)، من بين أكثر نظم الصواريخ المتقدمة بالهند.وتعد طرز صواريخ أجني المتوسطة وطويلة المدى جزءا مهما من برنامج الردع بالهند والذي يستهدف بشكل كبير غريمتيها الإقليمتين، باكستان والصين.