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روسيا: الغرب يحاول جر موسكو إلى سباق التسلح عبر الخطاب العسكري

موسكو/فيينا (د ب أ)
نشر في: الإثنين 11 مارس 2024 - 10:31 م | آخر تحديث: الإثنين 11 مارس 2024 - 10:31 م
أكد رئيس الوفد الروسي المشارك في محادثات الأمن العسكري ومراقبة التسلح في فيينا، قسطنطين جافريلوف، اليوم الاثنين، أن الغرب يحاول من خلال خطابه العسكري جر روسيا إلى سباق التسلح.

وقال جافريلوف لوكالة "سبوتنيك" الروسية، تعليقا على تصريحات السلطات البولندية حول زيادة الإنفاق الدفاعي لدول حلف شمال الأطلسي (ناتو): "نحن ندرك أنه من خلال دعم نظام كييف والخطاب العسكري، تحاول الدول الغربية جر بلادنا إلى سباق تسلح مكلف من أجل "استنزافنا"، كما كان الحال قبل انهيار الاتحاد السوفياتي في الثمانينيات".

وأضاف: "لكن النتيجة بالنسبة لحلف شمال الأطلسي ستكون عكس ذلك تماما". لقد رأينا هذا بالفعل في إضرابات المزارعين في جميع أنحاء أوروبا، وهذه ليست سوى البداية".

وتابع جافريلوف أن "التحالف هو من بقايا الحرب الباردة التي فقدت منذ فترة طويلة معنى وجودها".

وأضاف: "نعتبر دعوة القيادة البولندية لزيادة الإنفاق الدفاعي لدول الناتو إلى 3% إذا كانوا يريدون بهذه الطريقة تخويفنا أو الضغط علينا، فإن جهودهم ستذهب سدى، بالكاد يمكنهم التنافس مع روسيا من حيث التطور العسكري".

وفي وقت سابق، قال الرئيس البولندي أندريه دودا إن السلطات البولندية تؤيد زيادة الإنفاق الدفاعي لدول الناتو إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي، والمعدل الحالي هو 2%. وذكر أن هذا الاقتراح موجه إلى روسيا لإظهار ما يستطيع الحلف فعله.

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