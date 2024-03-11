روسيا: الغرب يحاول جر موسكو إلى سباق التسلح عبر الخطاب العسكري

أكد رئيس الوفد الروسي المشارك في محادثات الأمن العسكري ومراقبة التسلح في فيينا، قسطنطين جافريلوف، اليوم الاثنين، أن الغرب يحاول من خلال خطابه العسكري جر روسيا إلى سباق التسلح.