مقتل شخص في قصف أوكراني لمنطقة كورسك الروسية

قالت السلطات المحلية، اليوم الاثنين، إن شخصا لقي حتفه في قصف أوكراني لمنطقة كورسك بغرب روسيا على الحدود مع أوكرانيا.



وقال حاكم منطقة كورسك، رومان ستاروفويت، عبر تطبيق تليجرام، إن امرأة أخرى أصيبت بجروح نتيجة الهجوم الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية.



وأضاف ستاروفويت أنه من المرجح أن بلدة جونشاروفكا في منطقة سودجا، على بعد بضعة كيلومترات من الحدود مع أوكرانيا، تعرضت لإطلاق نار من قبل المدفعية في الصباح.



وقال ستاروفويت إن بلدة فنيسابنوي تعرضت للقصف أيضا، مما أدى إلى إتلاف خط أنابيب غاز وخط كهرباء.



وأضاف ستاروفويت أن أربع بلدات انقطعت عنها الكهرباء نتيجة الهجمات.



ولم تعلق وزارة الدفاع الروسية على الهجمات، لكنها أعلنت إسقاط ست طائرات مسيرة أوكرانية.