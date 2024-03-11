سلمى أبو ضيف ترفض عريس في الحلقة الأولى من أعلى نسبة مشاهدة

بدأت الحلقة الأولى من مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" بالاطلاع علي حياة شيماء (سلمى أبو ضيف) الفتاة الفقيرة التي قاربت على الثلاثين عاماً وتعيش مع والدها والدتها واخواتها في حي فقير.

وخلال الحلقة تتعرض شيماء لتوبيخ دائم من والدتها (انتصار) لعدم مساعدتها لها ولأنها عنست ولم ترزق بزوج ولا أولاد تسعد بيها والدتها التي تجري على أكل عيشها بعمل وجبات طعام بالطلب أو والدها الذي يحاول بيع لواحات بالخط العربي ليساعد في المعيشة.

وتضطر خلال الأحداث أن تقبل العرض على عريس جديد ولكنها تحب شخص آخر فتعمل على تطفيشه مما يزيد من توبيخ والدتها لها ولكن اخواتها يحاولوا فرفشتها فيقوموا بتقليد مشهد على تيك توك وقد انتهت الحلقة بتحقيق الفيديو مشاهدات عالية. فهل سيكون نقطة تحول في حياة شيماء.

مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" بطولة سلمى أبو ضيف، وليلى أحمد زاهر، وفرح يوسف, وجلا هشام، وانتصار، ومحمد محمود، وأحمد فهيم، وإسلام إبراهيم، والعمل من تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل.