باتيك إير الإندونيسية توقف اثنين من طياريها عن العمل بسبب نومهما أثناء رحلة طيران

أعلنت شركة الطيران الإندونيسية باتيك إير، إيقاف اثنين من طياريها عن العمل بعد اكتشاف نومهما في وقت واحد أثناء رحلة طيران داخلية في 25 يناير الماضي.

وذكرت الهيئة الوطنية لسلامة النقل في إندونيسيا، في تقرير، أن الطيار نام أثناء رحلة العودة من مدينة كينداري إلى جاكرتا بعد وصول الطائرة إلى الارتفاع المناسب لمواصلة الرحلة، ولكن مساعد الطيار أيضا نام أثناء توليه مسؤولية قيادة الطائرة.

وقال دانانج ماندالا بريهانتورو المتحدث باسم الشركة، إن باتيك أير اتخذت إجراء وقائيا بوقف طياري الرحلة آي.دي - 6723 من كينداري إى جاكرتا عن العمل.

وقالت الهيئة الوطنية لسلامة النقل، إن نوم الطيارين أدى إلى فقدان الاتصال مع الطائرة عندما انحرفت عن مسارها المحدد، ولم يتمكن برج المراقبة الجوية في جاكرتا من التواصل مع الطائرة لمدة 28 دقيقة.

وأضافت الهيئة، في تقريرها، أنه تم تصحيح الموقف عندما استيقظ الطيار الأول وتواصل مع برج المراقبة وأرجع انقطاع الاتصال إلى وجود مشكلة في جهاز الاتصال.

وقد هبطت الطائرة بسلام في مطار جاكرتا.

وقالت شركة الطيران، إنها تعزز بروتوكولات السلامة وتؤكد أهمية راحة أطقمها الجوية.

وأوضحت هيئة سلامة النقل، أن الطيار الأول كان في فترة راحة مدتها 35 ساعة قبل قيامه بهذه الرحلة، في حين كان مساعده في فترة راحه مدتها 53 ساعة، لكنه أب جديد لتوأم عمرهما شهر واحد وعانى من النوم المضطرب قبل القيام بالرحلة، حيث كان يساعد زوجته في رعاية الرضيعين في المنزل.