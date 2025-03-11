محافظ أسيوط: إزالة 11 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة في منفلوط وأبوتيج

قال اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، إنه تم إزالة 11 حالة تعد على أراضي أملاك دولة وأراض زراعية بمركزي منفلوط وأبوتيج بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، ضمن المرحلة الثانية من الموجة 25 للإزالات التي بدأت في 8 مارس الجاري وتستمر حتى 28 مارس 2025، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تمكنت من إزالة 11 حالة تعد بمركزي منفلوط وأبوتيج على مساحة 2207 أمتار مربعة، حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط بقيادة محمود نجار رئيس المركز بتنفيذ إزالة 6 حالات تعد منها 4 حالات تعد بالمباني على أراضي زراعية وحالتين تعدي بالمباني على أملاك الدولة الخاصة، كما نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج بقيادة محمد حسن عبدالكريم رئيس المركز من إزالة 5 حالات تعد على أراضي زراعية ملك أهالي.

ولفت إلى أن هذه الإزالات تمت في وجود قوة أمنية وحضور وممثلي جهات الولاية ومسئولي الإزالات والإدارات الزراعية وباستخدام معدات الوحدات المحلية للمركزين.

وأضاف أبو النصر أن الموجة 25 للإزالات يجري تنفيذها على 3 مراحل متتالية حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى في الفترة من 8 إلى 28 فبراير الماضي، ويجري حاليا تنفيذ المرحلة الثانية في الفترة من 8 إلى 28 مارس الجاري، وتختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 5 إلى 25 إبريل 2025، وذلك بحسب البرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية، مشددا على عدم التهاون أو التقاعس في تنفيذ المستهدف من الموجة الحالية والتصدي لكل التعديات بكل حسم في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من أشكال التعديات.

وكان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) ) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.