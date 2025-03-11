إسرائيل تطلق سراح 4 أسرى لبنانيين اعتقلتهم أثناء عدوانها على لبنان

تسلّم لبنان، اليوم الثلاثاء، 4 أسرى كانت قوات الاحتلال الإسرائيلية، قد احتجزتهم خلال عدوانها الأخيرة على لبنان، وذلك نتيجة المفاوضات التي أجرتها لجنة مراقبة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في جنوب لبنان، على أن يتم تسليم أسير خامس غداً الأربعاء.

وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية، مساء اليوم الثلاثاء، إن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون تبلّغ "بعد ظهر اليوم، أنه بنتيجة المفاوضات التي أجرتها لجنة مراقبة تنفيذ اتفاق وقف الاعمال العدائية في الجنوب، تسلّم لبنان أربعة اسرى لبنانيين كانت احتجزتهم القوات الإسرائيلية خلال الحرب الأخيرة، على ان يتم تسليم أسير خامس غداً".

وأعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية أن إسرائيل أطلقت عبر معبر رأس الناقورة في جنوب لبنان 4 أسرى لبنانيين، كانت قد اعتقلتهم أثناء عدوانها على لبنان.

وأشارت إلى أن سيارات الاسعاف التابعة للصليب الأحمر الدولي واللبناني توجّهت إلى المعبر، "وتسلمتهم عند الجانب اللبناني لينقلوا بعدها إلى إحدى مستشفيات صور".

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي، على أن تنسحب إسرائيل بعد 60 يوماً من الأراضي اللبنانية، ومُدّدت مهلة تنفيذ الاتفاق حتى 18 فبراير الماضي .

ولم تلتزم إسرائيل ببنود الاتفاق. ولا تزال قواتها متواجدة في عدد من النقاط في جنوب لبنان.