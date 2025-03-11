مصرع شخصين وإصابة 23 آخرين في تصادم بين سيارة ربع نقل وميني باص محمل بالعمال على طريق المريوطية

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لقي شخصان مصرعهما، بينما أصيب 23 آخرون، إثر حادث تصادم سيارة ربع نقل مع أخرى ميني باص محملة بالعمال على طريق المريوطية بنطاق محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالمكان المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين تصادم سيارة ربع نقل وميني باص يحمل عمال بشركة صناعات غذائية، مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 23 آخرين، ونقل المصابين إلى مستشفى البدرشين لتلقي العلاج اللازم، والجثث إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامه، فيما رفع رجال المرور حطام الحادث من نهر الطريق وإعادة حركة السير إلى طبيعتها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.