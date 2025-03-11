محافظ كفر الشيخ: خطة متكاملة للاستفادة من الأراضي غير المستغلة لصالح التنمية

ناقش اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، آليات وسبل الاستغلال الأمثل للأراضي غير المستغلة بالمحافظة بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، في إطار جهود تعزيز التنمية الشاملة وزيادة الموارد.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس محمود عنان، مساعد الوزير للاستثمار، والمهندس وليد الشاعر، رئيس الإدارة المركزية للأملاك بديوان عام الوزارة، والمهندس مجدي عبدالله، وكيل وزارة الموارد المائية والري، وبدر زيدان، مدير عام إدارة الشؤون القانونية، والمهندسة فاطمة الشوادفي، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، ومحمد شاكر، مدير إدارة الاستثمار.

وأوضح المحافظ، أن الخطة تشمل تقييمًا دقيقًا للأراضي المتاحة ودراسة إمكانية استخدامها في تحقيق أهداف الدولة للتنمية فى المجالات كافة، بالإضافة إلى إلى تحويل الأراضي غير المستثمرة إلى مشروعات تنموية تعود بالنفع على المواطنين.

وأشار إلى أهمية الربط بين هذه المشروعات وحماية الأراضي من التعديات أو التدهور البيئي، بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري.

وقدم محافظ كفر الشيخ، الشكر للدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، على جهوده المستمرة في دعم المحافظة، خاصة في مجالات إدارة الموارد المائية وتطوير البنية التحتية، وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية.