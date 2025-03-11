ماسك يستهدف الضمان الاجتماعي وبرامج المساعدات بالتخفيضات بدعوى انتشار الاحتيال

دفع إيلون ماسك يوم الاثنين بنظريات مفندة حول الضمان الاجتماعي، واصفا البرامج الاتحادية للمساعدات بأنها مليئة بالاحتيال، مما يشير إلى أنها ستكون هدفا رئيسيا في حملته لخفض الإنفاق الحكومي.

وقال ماسك لشبكة فوكس بيزنس: "معظم الإنفاق الاتحادي يذهب إلى برامج الاستحقاقات، وهذا هو المجال الأهم الذي يجب إلغاؤه."

وقدر الملياردير حجم الهدر الحكومي بما بين 500 و700 مليار دولار، وهو رقم يتجاوز بكثير تقديرات الجهات الرقابية، مثل المفتش العام للضمان الاجتماعي.

وفي حين وعد الرئيس دونالد ترامب بالدفاع عن الضمان الاجتماعي من أي تخفيضات، وصف ماسك النظام بأنه "أكبر مخطط احتيالي (بونزي) على الإطلاق"، في حين تغلق الإدارة بعض مكاتب الضمان الاجتماعي.